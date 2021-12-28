الكتلة الصدرية: سنمضي بمشروع الإصلاح الكبير

2021/12/28 | 11:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الكتلة الصدرية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية برهم صالح ملتزم بالدستور، مبينة أن جلسة البرلمان ستعقد في وقتها المحدد.وقال رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري في مؤتمر صحفي إن”الكتلة الصدرية النيابية تشكر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لدعم العملية الديمقراطية في العراق”، مبيناً أن ” الرئيس صالح ملتزم بالدستور وأن جلسة البرلمان ستعقد في وقتها المحدد”.وأضاف: “نشكر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على جهودها في إنجاح العملية الانتخابية وإعادة الفرز اليدوي في بعض المحطات كما نشكر القضاء على موقفه العادل إزاء الجميع”، مؤكداً أن “الكتلة الصدرية ستمضي بمشروع الإصلاح الكبير”.

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