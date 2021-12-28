إسرائيل تتوقع بدء دراسة فعالية جرعة رابع من لقاح فيروس كورونا

2021/12/28 | 11:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت إسرائيل تجربة جرعة رابعة من لقاح فيروس كورونا للمرضى الأصحاء، حيث تتطلع إلى طرح جرعة معززة إضافية للسكان المعرضين للخطر.

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