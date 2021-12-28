2021/12/28 | 11:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضافت دراسة جديدة عن المتحور

"اوميكرون"، مؤشر سادس "يمكن سماعه"

يتعلق بصوت المريض، مع الاعراض الخمسة

المعروفة عن كوفيد-19.

ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد، أبلغ

المصابون بالوباء عن عشرات الآثار

والأعر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤشر جديد يدل على الاصابة بـ"اوميكرون") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤشر جديد يدل على الاصابة بـ"اوميكرون") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).