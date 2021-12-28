2021/12/28 | 12:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ku4sUj__tg4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالفيديو.. هجوم مسلح يستهدف شركة زيباك الاجنبية النفطية في مدينة الناصرية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالفيديو.. هجوم مسلح يستهدف شركة زيباك الاجنبية النفطية في مدينة الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).