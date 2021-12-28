2021/12/28 | 12:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NDz17niHwf8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم جديد | حوار الصباح كيف تساهم طاقة الكلمات التي نقولها في خلق واقع ايجابي او سيء بحياتنا) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يوم جديد | حوار الصباح كيف تساهم طاقة الكلمات التي نقولها في خلق واقع ايجابي او سيء بحياتنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).