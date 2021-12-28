2021/12/28 | 12:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد القيادي في الإطار التنسيقي احمد عبد الحسين، اليوم الثلاثاء، ان الاسبوع المقبل سيشهد توجه وفد من الإطار التنسيقي الى مدينة النجف (الحنانة) للقاء زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر لاستكمال الحوارات بشأن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطار التنسيقي يكشف موعد لقائه مع الصدر في الحنانة المركز الخبري الوطني.

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