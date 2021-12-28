التلقيح مقابل الطيران.. شرط اميركي للتشجيع على التحصين

2021/12/28 | 12:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، أن كبير مستشاري الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، أشار إلى احتمال اشتراط التلقيح على كل من يريد السفر جوا.

وفي مقابلة صحفية مع “إم إس إن بي سي”، قال فاوتشي إن جعل أخذ اللقاح شرطا للسفر الجوي سيكون بمثابة “حافز آخر”.

وتابع فاوتشي أنه في حال كانت ثمة رغبة للقيام بهذا الأمر، أي فرض الإلزامية مقابل السفر الجوي في رحلات داخلية، “فإن ذلك مما ينبغي أن يجري النظر فيه بجدية”.

ويأتي التفكير في هذا الخيار، فيما قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في أكثر من مناسبة إن مقاربته إزاء تفشي متحور “أوميكرون” تقوم على أمرين اثنين؛ هما التلقيح وزيادة الفحوص.

واختارت الولايات المتحدة ألا تعود إلى فرض الإغلاق، على غرار دول أوروبية، عادت إلى فرض قيود صارمة، كما أعلنت واشنطن إعادة فتح حدود البلاد أمام القادمين من ثماني دول في منطقة إفريقيا الجنوبية، حيث جرى رصد المتحور الجديد أول مرة.

وشدد بايدن، في وقت سابق، على أن المتحور يبعث على القلق، لكنه لا ينبغي أن يتحول لمصدر “فزع”، داعيا الأميركيين إلى أخذ الجرعة المعززة لأنها تجعلهم أقل عرضة لأن يصابوا بمرض شديد من جراء العدوى.

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