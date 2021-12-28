عشوائيات تنتشر ومخاطر بالجملة..مشكلة السكن في العراق الاسباب والحلول

2021/12/28 | 12:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حتى توزيع الحكومة لقطع الأراضي على مواطنين، لم يسهم هو الآخر في تخفيف حدة أزمة السكن والعشوائيات.

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