2021/12/28 | 12:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح يبحث مع وزير الدفاع اللبناني التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب المركز الخبري الوطني.

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