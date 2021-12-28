لليوم الثاني على التوالي المحاضرون يغلقون بوابة تربية ديالى

2021/12/28 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

استمر المحاضرون لليوم الثاني على التوالي، باغلاق بوابة تربية ديالى وسط بعقوبة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "المحاضرون خرجوا في تظاهرة سلمية للمطالبة للمطالبة بتطبيق قرار 315".

وأضاف، ان "الاعتصام مستمر لخريجي المعاهد الفنية امام مبنى محافظة ديالى وسط بعقوبة مع انطلاق تظاهرة جديدة لهم للمطالبة بالتعيينات اسوة بباقي الكليات".

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