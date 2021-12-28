الاطار التنسيقي يحدد موعد لقائه مع الصدر في الحنانة.. هل سيضم المالكي؟

2021/12/28 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اكد القيادي في الإطار التنسيقي احمد عبد الحسين، اليوم الثلاثاء، ان الاسبوع المقبل سيشهد توجه وفد من الاطار التنسيقي الى مدينة النجف (الحنانة) للقاء زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر لاستكمال الحوارات بشأن التفاهمات السياسية.

وقال عبد الحسين لـ (بغداد اليوم)، ان "هناك ثلاثة وفود ستكمل حواراتها مع الكتل السياسية ولم يحدد من الشخوص وقادة الكتل والزعامات الذين سيذهبون للحنانة او للقاء المكون الكردي والسني".

وأضاف، ان "زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يمكن ان يكون أحد الزعامات الذين سيلتقون بالصدر في الحنانة".

لكنه أشار الى "ما يشاع عن خلاف بين المالكي والصدر في اللقاء الاول غير صحيح لكن هناك اختلافات في وجهات النظر فقط".

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