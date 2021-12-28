الرئيس صالح يستقبل وزير الدفاع اللبناني موريس سليم

2021/12/28 | 12:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، الثلاثاء، مع وزير الدفاع اللبناني موريس سليم العلاقات المشتركة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

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وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 كانون الأول 2021)، أن "الرئيس صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير الدفاع اللبناني موريس سليم وفي مستهل اللقاء، نقل الوزير تحيات الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى الرئيس برهم صالح، فيما حمّل الرئيس، الوزير، تحياته إلى الرئيس عون، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين".

وبحسب البيان "أكد صالح على أهمية العلاقات الثنائية العراقية اللبنانية، وضرورة العمل على تعزيزها في مختلف المجالات، والتعاون في المجال العسكري عبر الاتفاقيات والتفاهمات المُبرمة في هذا الصدد، والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب".

من جهته، "ثمّن الوزير موريس سليم، موقف العراق المساند إلى الشعب اللبناني، والداعم لإرساء استقراره، ووقوف العراق إلى جانب لبنان في مختلف الأزمات والتحديات، مؤكداً التزام لبنان بأمن واستقرار العراق وإعادته لدوره المحوري ودعم جهوده الرامية لإرساء السلام في المنطقة".

كما بحث وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، الثلاثاء، مع نظيره اللبناني موريس سليم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (28 كانون الأول 2021)، أن "وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، استقبل نظيره اللبناني موريس سليم في مبنى وزارة الدفاع العراقية".

وبحسب البيان، "تأتي هذه الزيارة الرسمية للتباحث بالعلاقات الثنائية بين البلدين".

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