مراكز مكافحة الأمراض تعدّل توصياتها وتقصّر مدّة العزل والحجر الصحي للمصابين بكوفيد-19

2021/12/28 | 12:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصّرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) الإثنين، فترة عزل الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19، من 10 أيام إلى 5 أيام إذا لم تكن لديهم أعراض، وارتداء كمامة إذا كانوا محاطين بآخرين لـ5 أيام أخرى على الأقل.

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