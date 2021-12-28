فايروس كورونا يقضي على اقوى رجل بالعالم

2021/12/28 | 12:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُوفي فريدريك سينيسترا، بطل العالم في

الكيك بوكسينغ ثلاث مرات والمعروف

بمعارضته الشديدة للحصول على لقاح

كوفيد-19 وذلك بعد خروجه من المستشفى إثر

إصابته بفيروس كورونا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن

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