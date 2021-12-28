2021/12/28 | 12:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال السفرة العلمية لطلبة واساتذة قسم

التربية الخاصة الى معهد الامام الحسين

عليه السلام لرعاية وتاهيل اطفال

التوحد في ذي قار بين أ.م.د.



علي محمد

عاصي رئيس قسم التربية الخاصة "لوكالة

نون" ان زيارتهم لل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة ذي قار تجد في معاهد العتبة لرعاية التوحد انها توازي التعليم النظري لطلبة قسم علم النفس) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة ذي قار تجد في معاهد العتبة لرعاية التوحد انها توازي التعليم النظري لطلبة قسم علم النفس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).