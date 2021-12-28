هجوم على شركة نفط صينية في جنوب العراق

2021/12/28 | 12:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض مقر شركة "زيبك" الصينية العاملة ضمن حقل نفطي في محافظة ذي قار في جنوب العراق، لهجوم على أيدي مسلحين مجهولين، فجر الثلاثاء، دون أن يسفر عن إصابات، كما أفاد مسؤولون.

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