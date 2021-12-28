أحن إلى خبز أمي - حنان بديع

2021/12/28 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حنان_بديع يرافق صباحي في العمل قطعة الخبز التي أفضلها "كرواسون" مع قهوة ساده، لكن جال في خاطري هذا الصباح أن لهذا الخبز تاريخ طويل ربما بدأ بدائياً ثم ليصبح له فن وفنون،، بل ورمزية وعواطف وقصص وفلسفة وأمثال شعبية ..



ربما تلخصها أغنية "أحن إلى خبز أمي" الشهيرة التي كتبها الشاعر الفلسطيني محمود درويش..



وحسب الروايات كان الشاعر محمود درويش، يشعر في طفولته بأن أمّه تُفضل إخوته عليه، مما ولّد لديه مشاعر سلب ......





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