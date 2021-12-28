2021/12/28 | 12:35 - المصدر: قناة الرشيد
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مصدر الفيديو: u4Z4QGB_g9o
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم جديد | الابراج مع جنان فكتور .. 28-12-2021) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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