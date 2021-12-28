العذاري: نعاهد شعبنا بتخليص العراق من الفساد والفاسدين

2021/12/28 | 12:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت الكتلة الصدرية، مؤتمراً صحفياً في محافظة النجف، قدمت خلاله الشكر لجميع القائمين على نجاح الانتخابات التشريعية 2021.

وقال رئيس الكتلة حسن العذاري في كلمته خلال المؤتمر إن السيد مقتدى الصدر له دور كبير في دعم الديمقراطية في العراق منذ سنوات، ودعم القوات الأمنية ودوائر الدولة وأمن العراق وسيادته واستقلال قراره على الصعيدين السياسي والسيادي.

وعاهدت الكتلة الصدرية الشعب العراقي بالمضي بمشروع الاصلاح الكبير الذي تبناه مقتدى الصدر في تخليص العراق من الفساد والفاسدين بعد الأول اليوم لتأدية اليمين الدستورية قريباً.

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