الحياة تعود الى طريق الموت

2021/12/28 | 12:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتم المباشرة بالعمل من قبل مديرية طرق وجسور ديالى خلال الأيام القليلة المقبلة.

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