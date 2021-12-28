ميقاتي: لبنان دولة مستقلة

2021/12/28 | 12:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، أن لبنان دولة مستقلة.

وفي مؤتمر صحفي له، قال نجيب ميقاتي: "المهم أن نعقد طاولة حوار لتحديد سياسات لبنان الخارجية وعلى وجه الخصوص لتمتين علاقات لبنان مع دول الخليج وعدم الانخراط في ما يجري باليمن"، مشدد:"على ضرورة العودة إلى سياسة النأي بالنفس التي تحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي".

المصدر: روسيا اليوم

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