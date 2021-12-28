2021/12/28 | 12:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة - واع
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أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، أن لبنان دولة مستقلة.
وفي مؤتمر صحفي له، قال نجيب ميقاتي: "المهم أن نعقد طاولة حوار لتحديد سياسات لبنان الخارجية وعلى وجه الخصوص لتمتين علاقات لبنان مع دول الخليج وعدم الانخراط في ما يجري باليمن"، مشدد:"على ضرورة العودة إلى سياسة النأي بالنفس التي تحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي".
المصدر: روسيا اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميقاتي: لبنان دولة مستقلة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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