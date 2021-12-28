2021/12/28 | 12:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بعد استراحة قصيرة لعيد الميلاد عاد برشلونة على الفور للاستعداد لما تبقى من الموسم وقبل بدء الجلسة التدريبية ثبت إصابة اثنين من لاعبيهم بفيروس كورونا وهما كليمو لونجليه وداني ألفيس.وبسبب الإصابة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كورونا يضرب فريق برشلونة المركز الخبري الوطني.

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