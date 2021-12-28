طبيبة تكشف ما الذي يحصل عند تناول 15 حبة فستق يوميا

2021/12/28 | 12:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت الدكتورة تاتيانا رازوموفسكايا، خبيرة التغذية الروسية، أن الفستق مفيد للقلب والأوعية الدموية ولمنظومة المناعة وحرق الدهون.وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الفستق يحتوي على سعرات حرارية […]

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