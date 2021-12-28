2021/12/28 | 12:44 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشار لجهاز مكافحة الإرهاب ضمن حدود مطار بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/28 | 12:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشار لجهاز مكافحة الإرهاب ضمن حدود مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشار لجهاز مكافحة الإرهاب ضمن حدود مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).