2021/12/28 | 12:44 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح يؤكد أهمية التعاون العسكري مع لبنان والتنسيق بمجال مكافحة الإرهاب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/28 | 12:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يؤكد أهمية التعاون العسكري مع لبنان والتنسيق بمجال مكافحة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يؤكد أهمية التعاون العسكري مع لبنان والتنسيق بمجال مكافحة الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).