خلال 9 أشهر.. اموال العراق تشكل 20% من مجمل صادرات ايران

بلغت قيمة استيرادات العراق من ايران نحو 20% من مجمل عائدات التصدير الايرانية لمختلف دول العالم، حيث حصلت ايران من العراق 6.8 مليار دولار، من اصل 35.1 مليار دولار جراء تصدير منتجاتها خلال 9 اشهر من العام الحالي.

وأكد مدير مصلحة الجمارك الايرانية بالوكالة، تسجيل الصادرات 92.3 مليون طن بقيمة 35.1 مليار دولار في الشهور التسعة الاولى من السنة المالية الحالية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 ديسمبر/كانون الاول 2021، بنمو كمي 8 بالمئة وسعري 40 بالمئة عن الفترة المناظرة 2020.

وأضاف “علي رضا مقدسي” في بيان اليوم الثلاثاء، أن “بالمقابل واردات ايران بلغت 30.1 مليون طن بقيمة 37 مليار دولار، بزيادة كمية 20 بالمئة وسعرية 37 بالمئة”.

وتوقع مدير الجمارك “تحقيق الصادرات مستوى 47 مليار دولار حتى نهاية السنة المالية الجارية 20 مارس/آذار 2022″، لافتا الى أن “صادرات المنتجات البتروكيماوية بلغت 42.4 مليون طن بقيمة 14.7 مليار دولار من اجمالي الصادرات الايرانية في الفترة المذكورة”.

وحول الاسواق الخمس الاولى في استيراد السلع الايرانية بيّن مقدسي، أن “الصين الشريك التجاري الاول لايران استوردت 21.3 مليون طن بقيمة 10.2 مليار دولار، تلاها العراق ثانيا بـ 23.5 مليون طن بقيمة 6.8 مليار دولار ومن ثم تركيا 11.7 مليون طن بـ 4.1 مليار دولار والامارات 8.3 مليون طن بقيمة 3.4 مليار دولار وافغانستان 3.3 مليون طن بـ 1.4 مليار دولار”.

من جهة ثانية أكد أن عمليات ترانزيت السلع عبر الاراضي الايرانية نمت 76 بالمئة في الشهور التسعة الاولى من السنة المالية الجارية، حيث بلغت 9.158 مليون طن ومن المتوقع تسجيلها 12.4 مليون طن حتى 20 مارس/آذار 202

