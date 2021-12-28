2021/12/28 | 12:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اندلاع حريق في قاعدة صقر العسكرية جنوبي بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق في قاعدة صقر العسكرية جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق في قاعدة صقر العسكرية جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).