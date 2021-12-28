صالح يؤكد لوزير الدفاع اللبناني أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين

2021/12/28 | 12:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع اللبناني موريس سليم.وجاء في بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “في مستهل اللقاء، نقل الوزير تحيات الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى الرئيس برهم صالح، فيما حمّل رئيس الجمهورية، الوزير، تحياته إلى الرئيس عون، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة …

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