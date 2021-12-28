ارتفاع قياسي لاسعار النفط العالمية بفضل توقعات انحسار تأثير متحور اوميكرون

2021/12/28 | 12:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، واقتربت من أعلى مستوى لها في شهر، الذي بلغته في الجلسة السابقة، وذلك بفضل توقعات بأن المتحور “أوميكرون” لن يكون له سوى أثر محدود على الطلب العالمي.وصعد خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 0.2 … Readmore

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