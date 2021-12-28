طقس العراق: امطار و سيول في المناطق الجنوبية بدءا من هذا اليوم

2021/12/28 | 12:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية، الثلاثاء، حدوث سيول في المناطق الجنوبية الخميس المقبل، مع تساقط زخات امطار في مناطق متفرقة من البلاد.

وذكر بيان للهيئة تلقى NRT عربية، نسخة منه، (28 كانون الاول 2021)، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائما جزئيا واحيانا غائما مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة منها، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائما جزئيا مع تشكل الضباب صباحا، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائما مصحوبا بتساقط امطار متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا وتزداد غزارتها في الاقسام الشرقية منها، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلا في المنطقة الوسطى، ولا تغير فيها في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

وأضاف البيان، أن "الطقس ليوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائما جزئيا واحيانا غائما مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة ويتشكل الضباب صباحا، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحوا الى غائم مع تشكل الضباب صباحا، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائما مصحوبا بتساقط امطار متوسطة الى غزيرة وحدوث عواصف رعدية مع احتمال حدوث سيول في بعض الاماكن منها، ولا تغير في درجات الحرارة بعموم البلاد".

وأشار الى أن "الطقس ليوم الجمعة سيكون صحوا الى غائم مع تشكل الضباب صباحا في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائما جزئيا وفي الاقسام الشرقية منها يكون غائما مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية احيانا وتشكل الضباب، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلا في عموم البلاد".

ولفت البيان الى أن " الطقس ليوم السبت المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم ويتشكل الضباب صباحا في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحوا الى غائم جزئي ويتشكل الضباب صباحا، ولا تغير في درجات الحرارة في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين سترتفع قليلا في القسم الجنوبي من البلاد".

N.A

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