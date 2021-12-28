اندلاع حريق في قاعدة صقر العسكرية بمنطقة الدورة

2021/12/28 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باندلاع حادث حريق داخل جملونات منام المنتسبين في قاعدة صقر العسكرية بمنطقة الدورة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "حريقاً اندلع اليوم داخل جملونات منام المنتسبين في قاعدة صقر العسكرية بمنطقة الدورة".واضاف ان "الجملونات تابعة لمنامات منتسبي الحشد داخل القاعدة المنقسمة الى نصف للاتحادية والاخر للحشد".

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