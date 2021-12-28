مكافحة الارهاب ينتشر ضمن حدود مطار بغداد الدولي.. ما السبب

2021/12/28 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بانتشار جهاز مكافحة الارهاب ضمن حدود مطار بغداد الدولي، فيما بين السبب.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "مفارز جهاز مكافحة الارهاب انتشرت اليوم ضمن حدود مطار بغداد الدولي تحسبا من وقوع اي طارئ".

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