شاهد.. ماذا وجد داخل كبسولتين زمنيتين في فرجينيا؟

2021/12/28 | 13:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر على كبسولتين زمنيتين أثناء قيام العمال بإنزال تمثال للجنرال الكونفدرالي روبرت إي لي في فيرجينيا.

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