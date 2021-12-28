العراق يكشف تفاصيل خطط مكافحة الفقر حتى2030

2021/12/28 | 13:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن خطتها المستدامة حتى العام 2030، فيما توقعت انخفاضا بمعدلات النمو السكاني في السنوات المقبلة.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية […]

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