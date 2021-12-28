كتائب حزب الله العراقي تتهم بلاسخارت والسفير الامريكي بالتدخل بنتائج الانتخابات

2021/12/28 | 13:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت كتائب حزب الله العراقي السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر والمبعوثة الأممية جينين بلاسخارت بالضغط على القضاء العراقي في المصادقة على نتائج الانتخابات، مؤكدة وقوفها “حصناً منيعاً للدفاع عن القوى الوطنية”.وذكرت كتائب حزب الله، في بيان مساء اليوم … Readmore

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