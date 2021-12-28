2021/12/28 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكتلة الصدرية تعلن خطتها في الأيام القادمة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: At1pln8YxNA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكتلة الصدرية تعلن خطتها في الأيام القادمة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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