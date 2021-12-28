شاهد بالفيديو.. طلاب العراق مدمّرين نفسياً ويطالبون بالدور الثالث

2021/12/28 | 13:10 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iUtZvNZRFI8

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