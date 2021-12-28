2021/12/28 | 13:10 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة.. تظاهرات أمام شركة الموانئ احتجاجاً على تلكؤ ميناء الفاو) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 9SoIjb7PBtY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة.. تظاهرات أمام شركة الموانئ احتجاجاً على تلكؤ ميناء الفاو) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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