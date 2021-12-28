التخطيط: استراتيجية جديدة لمكافحة الفقر في البلاد لثلاث سنوات

2021/12/28 | 13:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع ـ نصار الحاج

كشفت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن خطتها المستدامة حتى العام 2030، فيما توقعت انخفاضا بمعدلات النمو السكاني في السنوات المقبلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "خطة التنمية المستدامة لغاية عام 2030 تتضمن العمل على تحقيق مجموعة من الاهداف وفي مقدمتها محاربة الفقر، فضلا عن مجموعة من الاهداف الاخرى التي تم وضع سياسات وخطط لكل واحدة منها"، لافتا الى ان "الوزارة ما زالت تعمل ضمن استراتيجية خفض الفقر للمدة من 2018 – 2022 وتمت المباشرة بالاستعدادات لوضع استراتيجية جديدة لمكافحة الفقر في البلاد من 2023 – 2027 اضافة الى سياسات اخرى وصولا الى تحقيق التنمية المستدامة لعام 2030".

وبين ان "مسألة تحديد النسل، لا يوجد حتى الآن توجه باصدار او تشريع قانون لتحديد النسل، وإنما العمل يجري على اشاعة الثقافة الاجتماعية والتوعوية بضرورة تنظيم الاسرة من خلال المباعدة بين الولادات وتنظيمها بشكل يؤدي الى تقليل الولادات"، لافتا الى ان "حجم الاسرة في العراق شهد انخفاضا خلال ال 10 سنوات الاخيرة ،وهذا يعود الى تفهم الاسر بضرورة التنظيم الاسري وتقليل عدد الولادات بشكل عام".

ولفت الى انه "وفق المعدلات الحالية للنمو السكاني في العراق، فسنويا يرتفع عدد السكان بما يقارب المليون نسمة، وبواقع 10 ملايين نسمة خلال 10 سنوات والوصول الى 100 مليون نسمة بعد 6 عقود"، مؤكدا ان "استمرار النمو على الوضع الحالي وبنسبة 6/2 فإنه من المتوقع ان تشهد معدلات النمو انخفاضا في السنوات المقبلة".

وبشأن البطالة في البلاد ذكر الهنداوي، ان "مسألة البطالة ترتبط بالجوانب التنموية والاقتصادية، وبحسب الاحصاءات فان نسبة البطالة بلغت 14 بالمئة في عموم البلاد"، لافتا الى ان "خطة الوزارة التنموية الخمسية فضلا عن خطة العراق للتنمية المستدامة لعام 2030، واستراتيجية تطوير القطاع الخاص، جميعها مخرجات تؤدي الى توفير فرص عمل جديدة تستوعب الزيادة السكانية والخريجين الذين يدخلون الى سوق العمل".

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