2021/12/28 | 13:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين وضبط بحوزتهم (416) غرام من مادة الكريستال المخدرة وأدوات تعاطي في البصرة.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم القبض على متهمين وضبط بحوزتهم (416) غرام مادة الكريستال المخدرة وأدوات تعاطي في البصرة".واضاف، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء وفق احكام المادة 28 مخدرات لينالوا جزائهم العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط كمية كبيرة من 'الكريستال' والقبض على حائزيها في البصرة - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط كمية كبيرة من 'الكريستال' والقبض على حائزيها في البصرة - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).