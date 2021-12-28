2021/12/28 | 13:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني القت الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 مطلوبين بقضايا إرهابية في كركوك وبغداد.وقال بيان للشرطة الاتحادية تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “معلومات استخبارية قادت الى القبض على متهمين مطلوبين وفق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 3 إرهابيين في كركوك وبغداد المركز الخبري الوطني.

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