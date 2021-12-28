الاستخبارات: القبض على 6 إرهابيين من عائلة قائد الهجوم على نينوى عام 2014

2021/12/28 | 13:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، القبض على 6 إرهابيين من عائلة المقبور والي نينوى السابق الذي قاد الهجوم على نينوى عام 2014.وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “في عملية نوعية جديدة تضاف لسجل نجاحات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وبإشراف ومتابعة …

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