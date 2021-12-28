رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يحدد يوم 15 أيار المقبل موعداً للانتخابات

2021/12/28 | 13:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، توقيعه مرسوم الانتخابات، محددا يوم 15 مايو كتاريخ أنسب للتصويت.تأكيدات رئيس الوزراء اللبناني جاءت خلال مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء في بيروت.وقال ميقاتي إنه أرسل نسخة من مرسوم الانتخابات إلى الرئيس اللبناني … Readmore

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