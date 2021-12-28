ميقاتي: لا نفوذ إيرانيا في لبنان وحزب الله حزب سياسي في الساحة

2021/12/28 | 13:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أن “لبنان دولة مستقلة”، لافتا إلى أنه “لا يعترف بوجود نفوذ إيراني في لبنان وأن “حزب الله” هو حزب سياسي موجود على الساحة اللبنانية”.وفي مؤتمر […]

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