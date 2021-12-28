2021/12/28 | 13:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بمجرد دخول المريض المصاب بـ”كوفيد-19″ الشديد وحدة الرعاية الحرجة، يجب أن يكون في أكثر الأماكن أمانا لتلقي المساعدة المنقذة للحياة.ولكن قد يكون هناك خطر آخر في انتظاره، وهو فطر يحذر الخبراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فطريات قاتلة “تتغذى” على مرضى “كوفيد-19” المركز الخبري الوطني.

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