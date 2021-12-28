الكمارك توجه بفتح مكاتب محاذية لكردستان للحد من التهريب

2021/12/28 | 13:45 - المصدر: السومرية نيوز

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وجهت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، بفتح مكاتب كمركية محاذية لاقليم كردستان العراق للحد من التهريب و استيفاء فروقات الرسم.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مدير عام الهيئة العامة للكمارك شاكر الزبيدي عقد اجتماعًا ضم مدراء المناطق الكمركية، و تضمن الاجتماع التاكيد على متابعة اعمال دوائر الهيئة كافة واداء موظفيها بشكل يرتقي الى اهمية الكمارك من خلال تعظيم الايرادات اضافة الى متابعة الاجراءات القانونية الخاصة بالأموال المتروكة و المكدسة و ألية بيعها بما تساهم هذه الاموال في رفد الايرادات الكمركية ".

وتابع، "كما تم توجيه مدراء المناطق المباشرة بفتح مكاتب كمركية محاذية لاقليم كردستان العراق للحد من التهريب و استيفاء فروقات الرسم".واكد مدير عام الكمارك ان "يكون مدير المنطقة الكمركية المسؤول المباشر على الدوائر المرتبطة به و موظفيها من خلال تقييم العمل بشكل كبير وفعال للوقوف على النشاطات والاخفاقات و سبل معالجتها ".

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