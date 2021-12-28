ميقاتي: مستعد للاستقالة لحل الأزمة في لبنان

2021/12/28 | 13:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى تفاهم داخلي عبر الحوار لتمتين علاقات لبنان مع الدول العربية ولا سيما دول الخليج، ورفض الإساءة إليها أو التدخل في شؤونها الداخلية.

وطالب ميقاتي في مؤتمر صحافي اليوم في بيروت، بالعودة إلى ​سياسة​ النأي بالنفس، لحماية لبنان “وعلاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي”، حسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على “أخذ العبر من الأزمات التي مرت علينا والعودة إلى تطبيق الدستور وروحيته لإعادة الحياة السياسية انتظامها”.

وشدد في إطار آخر على أن “توقف جلسات مجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يشكل خللاً بنيوياً في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه”، لكنه أكد تريثه قبل الدعوة إلى انعقاد جلسات الحكومة.

ومن جهة أخرى قال ميقاتي، إنه لن يتأخر في الاستقالة إذا كان في ذلك حل للأزمة السياسية في لبنان.

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