الجبهة الوطنية المدنية تعرب عن اسفها لقرار المحكمة الاتحادية

2021/12/28 | 13:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت الجبهة الوطنية المدنية، اليوم الثلاثاء، عن اسفها لقرار المحكمة الاتحادية برد الطعون المتعلقة بشبهات تزوير ارادة الناخبين التي شهدتها الانتخابات الماضية.وذكرت الجبهة في بيان: ان “المصادقة على نتائج الانتخابات قتلت اخر امال الشعب العراقي بتصحيح مسار الاوضاع واصلاح … Readmore

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