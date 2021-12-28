2021/12/28 | 13:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، دعوة للمقبولين بالتعيينات.وذكر الناطق الرسمي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “على المقبولين للتعيينات في كل من وزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الخدمة يدعو المقبولين بالتعيينات مراجعة دوائرهم المركز الخبري الوطني.

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