مجلس الخدمة يوجه طلبا 'فوريا' للمقبولين بالتعيينات

2021/12/28 | 13:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الثلاثاء، المقبولين بالتعيينات إلى مراجعة دوائرهم فورا.

وقال الناطق الرسمي لمجلس الخدمة وسام اللهيبي في بيان اليوم، (28 كانون الاول 2021)، إن "على المقبولين للتعيينات في كل من وزارة الصحة، وديوان الرقابة المالية، وبيت الحكمة، ومجلس الدولة وهيئة المنافذ الحدودية إلى مراجعة دوائرهم دون الرجوع إلى المجلس".

وأكد اللهيبي وفقا للبيان، ان "المجلس كان قد صادق مسبقا على التعيينات المذكورة آنفا لمن تم قبولهم للتوظيف وتم ارسال كتب رسمية بالأسماء والتفاصيل إلى الجهات ذات العلاقة".

وأضاف، ان "المجلس ليس له علاقة بالمقابلات او التنقلات لذا على المقبولين مراجعة دوائرهم ذات العلاقة التي تم قبولهم فيها مسبقا".

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